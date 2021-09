Ferroviário recebe apoio da torcida na saída do Elzir Cabral para o duelo pela Série C; veja o vídeo

O Ferroviário recebeu um incentivo e tanto para a reta decisiva da Sèrie C do Brasileiro. Na última sexta-feira (17), a torcida coral compareceu a sede do clube para apoiar o time antes da partida decisiva diante do Manaus, no domingo (19), às 16 horas, fora de casa pela 17ª rodada.

Os torcedores fizeram uma rua de fogo quando o ònibus do clube saía pelo portão do Elzir Cabral, empolgados pela reação do time ao golear o Paysandu por 5 a 1 na estreia do técnico Anderson Batatais, na última segunda-feira.

Veja o vídeo

Decisão

O apoio do torcedor acontece na reta final da competição, restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase. O Ferrão é o 5º colocado com 23 pontos, mesma pontuação do 4º colocado, Botafogo/PB.

Além do Manaus no domingo, o Ferroviário enfrenta o Floresta no dia 25, na última rodada da 1ª Fase, no estádio Vovozão, às 17 horas.