Ferroviário recebe alerta de risco sobre venda da SAF; conselho vai ouvir investidores

Empresa contratada pelo Ferroviário para prestar assessoria jurídica no processo de constituição e possível venda da SAF do clube, a Tricorp comunicou à diretoria coral que não é favorável à conclusão do negócio por considerar que existem riscos elevados. Ainda assim, a proposta do grupo europeu deve ser submetida a votação em Assembleia Geral nas próximas semanas.

A informação inicial é do Blog Almanaque do Ferrão, confirmada pelo Diário do Nordeste, que apurou que dentre os pontos que a empresa especializada considerou de risco na proposta que o Tubarão tem em mãos (chamados de red flags) estão garantias frágeis e o modo de administração do passivo (controle de dívidas), que poderia trazer problemas para a instituição Ferroviário Atlético Clube. Esse posicionamento, no entanto, não interfere no processo em andamento. Cabe aos conselheiros sócios-torcedores e sócios-proprietários decidirem sobre a venda ou não da SAF.

O posicionamento da Tricorp foi apresentado pela diretoria executiva ao conselho deliberativo do clube, que deve ter uma reunião com os investidores que se propõem a comprar a SAF para ouvir deles um detalhamento e esclarecimentos sobre a proposta feita.

Em conversa com o Diário do Nordeste, o presidente coral, Aderson Maia Júnior, afirmou que a Tricorp tinha como função prestar assessoria jurídica e não emitir parecer sobre a oferta, mas levou o posicionamento aos conselheiros e acredita que a reunião deles com os investidores deveria ser aberta a sócios-torcedores e aos sócios-proprietários para que todos os votantes da Assembleia tenham um conhecimento amplo da oferta que o clube possui. O dirigente destacou que deseja que o processo seja totalmente democrático.

A diretoria executiva do Ferroviário aguarda uma decisão do presidente do conselho deliberativo quanto à convocação da Assembleia que decidirá se a SAF coral será vendida ou não para o grupo europeu.

O trabalho da Tricorp para o Ferroviário se encerrou desde que o presidente do clube assinou a minuta do contrato da proposta vinculante que permite que os investidores já estejam trabalhando dentro do Ferroviário antes mesmo da venda ter sido votada. Se a Assembleia rejeitar a proposta, a equipe coral terá que restituir o que foi investido no clube até o momento. O presidente garante que, se isso ocorrer, o Ferroviário está tranquilo por estar respeitando o orçamento que traçou para a temporada.

A MAKES propõe aquisição de 90% do Ferroviário SAF e tem como objeto de gestão o futebol profissional masculino, categorias de base Sub-20 e Sub-17 e futebol feminino, quando existir, tornando-se responsável pelo pagamento de todas as folhas salariais e demais custos envolvidos. Todas as outras categorias, incluindo Escolinha de Futebol, e quaisquer outras modalidades esportivas, continuarão sob gestão do Ferroviário Atlético Clube.

A proposta prevê uma garantia mínima de orçamento/investimento no futebol pelos próximos 10 anos: 10 milhões por ano enquanto estiver na Série D; 15 milhões por ano enquanto estiver na Série C; 25 milhões por ano ao chegar na Série B; e 50 milhões por ano numa eventual Série A.