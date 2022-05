Ferroviário reage na Série C após "fator casa" e espera se consolidar no G-8

Garantido no G8 após a 8ª rodada da Série C do Brasileiro mesmo com derrota fora de casa, o Ferroviário volta a jogar pela competição nacional no domingo (5), contra Paysandu, às 19 horas no Presidente Vargas. E o Tubarão da Barra espera fazer valer o "fator casa" na competição e se manter entre os oito que avançam para a 2ª Fase.

O Ferrão tem 3 vitórias seguidas jogando como mandante, todas em Fortaleza: duas no Elzir Cabral (1x0 contra o Botafogo/PB e 2x0 no São José) e uma no Presidente Vargas (1x0 no Botafogo/SP).

Os 9 pontos fizeram o Ferrão saltar para o G-8 - o time é o 6º com 12 - e vencer o Papão pode manter o time coral no grupo de classificação: Ypiranga/RS (9º) e Manaus (10º) também tem 12 pontos.

Derrota no Romeirão

Vale lembrar que o Ferroviário foi derrotado apenas uma vez como mandante na Série C, pela 2ª rodada, quando jogou em Juazeiro do Norte (CE), na reabertura do Romeirão. A equipe perdeu por 3 a 0 para o ABC.

Afirmação

Assim, forte no Elzir Cabral e no Presidente Vargas, o Ferrão, é o 9º melhor mandante na Série C, com 75% de aproveitamento. São 9 de 12 pontos disputados. Os corais esperam o apoio do torcedor diante do Papão no domingo, para manter a rotina de vitórias como mandante.

Teremos um jogo extremamente difícil contra o Paysandu, mas temos amplas condições vencer e continuar na busca pela classificação. Esperamos que nosso torcedor faça a mesma pressão, um grande ambiente para o próximo jogo em casa", declarou o técnico Roberto Fonseca, que não estará na área técnica por ter recibido o 3º cartão amarelo na derrota para o Figueirense em Florianópolis.

O volante Wagninho elogiou a torcida coral nos jogos que mandou pela Série C.

“O apoio do torcedor é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo. Eles têm sido nosso 12ª jogador. Isso ajuda muito. Espero que o torcedor sempre compareça”.