Ferroviário perde para o Remo com gol nos acréscimos e se complica na Série C

O Ferroviário sofreu um duro golpe na luta contra o rebaixamento na Série C. Jogando fora de casa, no estádio Baenão na noite desta segunda-feira (1), o time coral foi derrotado pelo Remo por 2 a 1 com um gol nos acréscimos e viu suas chances de queda para a Série D aumentarem consideravelmente.

Em 18º com 16 pontos, o Tubarão da Barra está atrás de Atlético (17º) e Floresta (16º, primeiro fora do Z4), ambos com 19 pontos. Assim, restando duas rodadas para o fim da Série C, o Ferroviário precisa desesperadamente vencer na próxima rodada, no domingo (7), contra o Volta Redonda, às 20 horas no Raulino de Oliveira, para se manter com chances. Dos representantes cearenses, o time coral é o único que pode ser rebaixado já na próxima rodada.

O jogo

A partida começou nervosa pela situação das duas equipes, o Ferroviário desesperado na luta contra o rebaixamento e o Remo querendo entrar no G-8.

O time da casa pressionou nos primeiros minutos, mas sem criar chances, com o time coral crescendo na reta final do 1º tempo e quase marcando com Dudu Silva, perdendo gol de cara com Zé Carlos.

E para castigo coral, no lance seguinte, Bruno Alves achou Marco Antônio, que abriu o placar para o Remo, aos 47 minutos.



Dura derrota

O Tubarão da Barra voltou melhor para a etapa final e criou boas chances, com Edson Cariús finalizando com perigo e Mateus Anderson batendo para defesa de Zé Carlos, antes dos 30 minutos.

Ruy perdeu outra oportunidade para o Ferrão, até que aos 35, o meia roubou a bola do defensor e ela sobra para Edson Cariús, que bateu para defesa de Zé Carlos e na sobra, Ian empatou o jogo.

Depois do gol, o Ferroviário foi pressionado, com o goleiro Jonatan fazendo duas grandes defesas em lances de Daniel Felipe e Vanilson.

Foi quando aos 49 minutos, Anderson Uchôa cabeceou, o goleio Jonathan espalma e Vanilson mandou pra dentro, marcando o segundo do Remo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil