Ferroviário mira Estadual e Série C diante de dificuldade de reverter erro na Copa do Brasil

O Ferroviário virou a "página" após a polêmica eliminação na Copa do Brasil, se voltando agora para o Campeonato Cearense e Série C do Campeonato Brasileiro. Assim admite o presidente coral, Newton Filho, após encontro com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Embora o clube não tenha retirado as ações quanto a impugnação do jogo diante do América/MG da 2ª Fase, o mandatário coral admite que o momento é virar a "chave" e pensar em outras competições.

"Tivemos uma reunião técnica mas ficaram naquela de justificar o injustificável. Reconheceram o erro, mas ficou naquela discussão entre erro de fato e erro de direito. Fomos bem recebidos, o presidente Mauro Carmélio estava conosco para o apoio necessário, mas infelizmente não tem mais o que fazer. As ações seguem, foi dada entrada no recurso, mas nosso foco agora é virar a chave e pensar no Cearense e Série C", disse o presidente coral, Newton Filho.

Otimismo

Em seguida, Newton afirmou que o Ferroviário sai mais forte e confia no título cearense e no acesso para a Série B. "Já passou, doeu, mas agora é pensar na competição seguinte. Esperamos que o Campeonato Cearense volte logo. Temos um bom time, a fase é boa e condições de lutar pelo título cearense e o acesso para a Série B."

Treinando desde o dia 16, dias após a eliminação para o América/MG na Copa do Brasil, o Ferroviário vive a expectativa do retorno do Campeonato Cearense em maio. Caso não ocorra, o clube terá ainda mais de um mês de preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro, marcada para iniciar no dia 29. O clube estreia contra o Botafogo/PB, fora de casa.