Ferroviário marca no fim e arranca empate com o Altos pela Série C

O Ferroviário arrancou um importante ponto jogando fora de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro. O time coral perdia até os 51 minutos do 2º tempo para o Altos/PI em Teresina, mas foi valente, empatando o jogo em 1 a 1 com gol de Augusto.

O time coral saiu atrás no placar com gol de Manoel aos 18 minutos. Com as mudanças de Diá, foi para cima, chegou a acertar o travessão com Auguto aos 33, mas conseguiu o empate nos acréscimos: Lázaro cruzou, Richardson desviou de cabeça e Augusto estufou as redes, empatando a partida.

O resultado premiou a raça do time coral, que mesmo não fazendo uma grande partida, foi competitivo e saiu com um ponto. Com o empate, o time coral assumiu a vice-liderança do Grupo A com 17 pontos, mas pode perder posições ao fim da rodada. Mas independente dos resultados, o time coral não sai do G4, já que Botafogo/PB e Paysandu jogam na rodada.

Próximo jogo

Após seu 3º empate consecutivo, o Tubarão da Barra volta a jogar no domingo, 15, às 18 horas no Arruda contra o desesperado Santa Cruz