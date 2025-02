Ferroviário, Maracanã, Tirol e Horizonte garantem vaga nas quartas de final do Cearense

Estão definidos os classificados para as quartas de final do Campeonato Cearense. Neste sábado (8), garantiram classificação: Ferroviário, Maracanã, Tirol e Horizonte.

Maracanã foi 2º do Grupo B com 7 pontos e o Horizonte foi o 3º com 6 pontos. O Tirol foi o 2º do Grupo A com 8 pontos e o Ferroviário foi 3º com 7.

Legenda: Classificação final da 1ª Fase do Cearense após a 5ª rodada Foto: Reprodução / FCF

As partidas das quartas de final, em ida e volta (15 e 22 deste mês), serão entre os times do mesmo grupo: Maracanã x Horizonte, Tirol x Ferroviário. O Ceará enfrenta quem passar de Maracanã e Horizonte, e o Fortaleza enfrentará quem passar de Tirol e Ferroviário.

Como foram os jogos

O Ferroviário venceu o Cariri por 2 a 0 no Romeirão em Juazeiro do Norte e garantiu vaga como 3º colocado do Grupo B. Os gols corais foram marcados por Jefão e Alanzinho.

O Tirol foi o vice-líder do Grupo B, ao vencer o Floresta por 2 a 0, no Presidente Vargas. Pio e Junior Goiaba marcaram os gols da Coruja.

O Maracanã goleou o Barbalha por 4 a 1 no Almir Dutra. Luiz Soares, Bravo, Davi Torres e Matheus Taumaturgo fizeram os gols do Alvianil, e Kauan diminuiu para o Barbalha.

O Horizonte garantiu vaga ao empatar com o Iguatu no Morenão. Dentinho abriu o placar para o Galo do Tabuleiro e o Matheusinho empatou para o Azulão.

Quadrangular do rebaixamento

A rodada também definiu os 4 que vão para o quadrangular do rebaixamento, entre as equipes que ficaram em 4º e 5º dos Grupos A e B.

Floresta (4º do Grupo A com 5 pontos), Cariri (5º com 0 ponto no Grupo A), Iguatu (4º colocado 5 pontos) e Barbalha (5º colocado com 4 pontos).

O regulamento do quadrangular prevê apenas 3 rodadas, ou seja, com jogos de ida para definir os dois rebaixados para a Série B Cearense.