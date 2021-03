Ferroviário manterá treinos enquanto aguarda remarcação de jogos

O Ferroviário teve uma surpresa pra lá de desagradável ao ter seu jogo de da Copa do Brasil adiado ontem quando já estava em Goiânia (GO) sob o orientação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para atuar hoje diante do Porto Velho (RO), em partida única válida pela 1ª Fase.

E com a data indefinida e a suspensão do Campeonato Cearense até o dia 21, o Ferroviário está em compasso de espera pelas competições e manterá sua programação de treinos. Internamente, o clube acredita que foi prejudicado por toda logística desastrada da CBF, fazendo o time coral viajar para depois adiar o jogo, perdendo dias de treinamento e correndo riscos devido à pandemia.

O time coral chegará hoje em Fortaleza às 23h40 para continuar sua programação de treinos. O clube almeja estar pronto caso a CBF remarque a partida pela Copa do Brasil e haja uma definição sobre o Estadual.

Legenda: O presidente do Ferroviário criticou a paralisação do Estadual enquanto as competições nacionais e regionais continuam sendo disputadas no Estado do Ceará Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O presidente do Ferroviario, Newton Filho, em entrevista ao Diário do Nordeste, confirmou que o clube não parará os treinamentos e aguardará a definição sobre as competições.

"Vamos continuar treinando e aguardando a marcação do jogo da Copa do Brasil. Sobre o Estadual ainda não sabemos. Estamos na dependência da autorização do Governo do Estado. Já que no âmbito estadual é permitido o futebol com Copa do Nordeste e Copa do Brasil", disse ele.

Divergência

Em seguida, Newton diverge sobre a liberação dos jogos das competições regional e nacional e a paralisação do Estadual

"Inclusive temos entendimento diferente do texto do decreto. Entedemos haver uma falta de isonomia na interpretação do Decreto que nos deixa estupefatos. O Decreto afirma poder realizar partidas de competições de “âmbito regional”, porém, dentro de um contexto de Decreto Estadual, entendemos o "regional" como a sua jurisdição, até porque o Estado do Ceará não teria o controle sobre os outros Estados e a garantia que a Copa do Nordeste e Copa do Brasil irá acontecer. Como garantir um regional envolvendo outros estados e não permitir o estadual dentro desse contexto. Estadual sim que o governo detém um maior controle", desabafou o presidente coral.