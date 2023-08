Ferroviário levará 1.000 pessoas de projetos sociais para jogo decisivo da Série D no domingo

Durante este ano, o Ferroviário tem proporcionado uma experiência junto à associações, comunidades e projetos sociais em geral, especialmente ligados à Grande Barra do Ceará, onde fica a sede do clube. E para o jogo decisivo diante do Maranhão, no domingo (3), às 17h30, o clube levará 1.000 pessoas de projetos sociais para acompanhar o jogo no Presidente Vargas, que pode valer o acesso coral para a Série C do Brasileiro. O Ferrão joga por uma vitória simples após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, fora de casa.

O clube informou nesta quarta-feira (30), o Projeto Social cadastrado terá direito a ônibus e ingressos gratuitos.

Legenda: Ação do Ferroviário que contemplará 1000 torcedores de projetos sociais Foto: ARTE / DIVULGAÇÃO FERROVIÁRIO

Passos para cadastro do Projeto Social:

1.Envie uma mensagem para o WhatsFAC (85) 93300.1422

2.Escolha a opção “5 – Outros Assuntos”.

3.Identifique-se, escreva sobre o seu projeto social, diga o porquê desejam ir ao jogo do Ferroviário e informe um telefone/whatsapp.

4. Nosso departamento social irá avaliar sua solicitação e entrará em contato para passar todos os detalhes.