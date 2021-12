Ferroviário lança “uniforme raiz” para a temporada de 2022; veja fotos e detalhes

O Ferroviário Atlético Clube lançou nesta segunda-feira (20) um novo uniforme para a temporada de 2022: o "Raiz". Com foco nas origens da equipe e no material de jogo mais tradicional - o branco com listras corais na horizontal - a equipe divulgou as primeiras imagens do manto.

A criação faz parte da campanha #RaizÉSerFerroviário, que resgata símbolos da trajetória do Tubarão da Barra em campo. O novo uniforme resgata traços a partir das linhas férreas, de onde tudo começou, apresentando listras horizontais em vermelho e preto, na camisa branca, e o escudo do time centralizado ao meio, com detalhes que lembram trilhos de trem.

“A Raiz é uma camisa especial e que será usada em alguns jogos pontuais, enaltecendo nosso passado, glorificando o nosso presente e agigantando o nosso futuro”, explicou Chateaubriand Arrais Filho, diretor de marketing do Ferrão.

Os uniformes 1 e 2 do Ferroviário serão lançados em janeiro, todos com a marca própria, a T33. Usado pela 1ª vez em 1941, o manto tradicional do Ferrão completou 80 anos e tinha sido aposentado em 2018, quando o clube adotou as listras corais na diagonal.

O ex-jogador Reginaldo “Cara de Gato”, multicampeão pelo time cearense, foi convidado para a campanha de divulgação. Confira abaixo mais detalhes do uniforme Raiz, que pode ser adqurido na loja virtual (ferraostore.com.br) e na loja física do Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza.

Confira o novo uniforme do Ferroviário:

Legenda: Uniforme "Raiz" do Ferroviário para a temporada de 2022 Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

