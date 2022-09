Ferroviário lança uniforme em alusão à Seleção Brasileira; veja detalhes

O Ferroviário lançou, neste domingo (18), um uniforme em homenagem à Seleção Brasileira. Denominado de Camisa Brasil, o uniforme tem o amarelo como cor predominante, além de detalhes em verde e traços em vermelho, preto e branco nas laterais. A produção é da marca própria T33.

Como o manto do time canarinho faz uma referência à onça-pintada, a blusa do Ferrão lembra a escama do tubarão, o mascote da equipe, nas estampas. A comercialização ainda está na pré-venda, com entrega na 2ª metade de outubro. O valor é R$ 159,90 - até 20 de setembro, o produto é vendido por R$ 120.

A compra pode ser feita na Loja do Ferroviário, novo serviço e-commerce. Até o fim de 2022, a coleção de 2023 também será vendida, além dos demais produtos licenciados pelo Ferroviário.