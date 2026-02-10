Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ferroviário inicia venda de ingressos para duelo contra o Fortaleza; veja valores

Equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, em duelo da semifinal do Cearense

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:34)
Jogada
Legenda: Ferroviário e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Cearense.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Ferroviário iniciou, nesta terça-feira (10), a venda de ingressos para o jogo de ida contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam em duelo da semifinal do Campeonato Cearense de 2026. Os valores vão de R$ 25 a 80 reais. A torcida coral ficará no setor azul. É possível comprar os bilhetes neste link. Confira valores e setores disponíveis. 

Arquibancada Azul

  • Meia-entrada: R$ 25
  • Inteira: R$ 50

Cadeira Social

  • Meia-entrada: R$ 40
  • Inteira: R$ 80

Arquibancada Amarela (Visitante)

  • Meia-entrada: R$ 25
  • Inteira: R$ 50

O Tubarão da Barra ficou em segundo do Grupo A na primeira fase e avançou para a semifinal na mesma posição do Grupo C. Já o Tricolor do Pici foi líder dos mesmo grupos nas respectivas fases. 

As equipes se enfrentam neste sábado (14), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham tudo ao vivo e em tempo real.

Veja também

teaser image
Jogada

FCF define datas das semifinais do Campeonato Cearense; veja ordem dos jogos e horários

teaser image
Jogada

Ferroviário mantém estratégia e Fortaleza terá carga mínima na ida da semifinal

Assuntos Relacionados
Foto de Lucas Crispim, jogador do Fortaleza

Jogada

Lucas Crispim recusa nova proposta do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

Jogador já havia rejeitado investidas de times da Série A e do exterior em 2026

Daniel Farias Há 9 minutos
jogadores

Jogada

Ferroviário inicia venda de ingressos para duelo contra o Fortaleza; veja valores

Equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, em duelo da semifinal do Cearense

Redação Há 11 minutos
Imagem do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani

Jogada

Presidente do Ceará admite contato por Mastriani, mas diz: ‘fora da nossa realidade’

João Paulo Silva contou bastidores da busca por um novo centroavante

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Juventude busca virada sobre o São José e jogo termina em briga generalizada

Confronto terminou com cinco expulsões

Redação 10 de Fevereiro de 2026
Foto do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR

Jogada

Fortaleza encaminha contratação do atacante Luiz Fernando, do Athletico-PR

Jogador de 29 anos ganhou destaque entre as temporadas 2023 e 2024, no Atlético-GO

Daniel Farias 10 de Fevereiro de 2026
Foto de Bruno Henrique, jogador do Flamengo

Jogada

Terceira rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

Flamengo abre a rodada nesta terça (10), visitando o Vitória no Barradão

Daniel Farias 10 de Fevereiro de 2026