Ferroviário inicia venda de ingressos para duelo contra o Fortaleza; veja valores

O Ferroviário iniciou, nesta terça-feira (10), a venda de ingressos para o jogo de ida contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam em duelo da semifinal do Campeonato Cearense de 2026. Os valores vão de R$ 25 a 80 reais. A torcida coral ficará no setor azul. É possível comprar os bilhetes neste link. Confira valores e setores disponíveis.

Arquibancada Azul

Meia-entrada: R$ 25

Inteira: R$ 50

Cadeira Social

Meia-entrada: R$ 40

Inteira: R$ 80

Arquibancada Amarela (Visitante)

Meia-entrada: R$ 25

Inteira: R$ 50

O Tubarão da Barra ficou em segundo do Grupo A na primeira fase e avançou para a semifinal na mesma posição do Grupo C. Já o Tricolor do Pici foi líder dos mesmo grupos nas respectivas fases.

As equipes se enfrentam neste sábado (14), a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham tudo ao vivo e em tempo real.