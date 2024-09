Ferroviário inica processo de estruturação societária e constituição da SAF

O Ferroviário assinou contrato com uma empresa de consultoria corporativa, a Tricorp, que vai atuar na assessoria jurídica no processo de estruturação e constituição da FAC SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Em nota divulgada nesta segunda-feira (30), o clube ainda detalhou como serão os processos iniciais para a criação da empresa. Entre os sócios da empresa, estão Geraldo Luciano, ex-diretor do Fortaleza, e Lucas Barreto.

Na primeira fase do projeto, o objetivo é planejar e criar a FAC SAF, com preparação de documentos e definição de regras da nova sociedade. Os presidentes do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal vão acompanhar o processo de perto. Em seguida, haverá uma apresentação para a Assembleia Geral, que será convocada para que o clube possa analisar as propostas de investimento

A etapa seguinte passa a tratar da operação de venda, avaliando o negócio e os termos jurídicos de possíveis propostas recebidas. Isso será apresentado para a Assembleia Geral, que decidirá se aceita ou não. Em nota, o Tubarão da Barra reforça que "nenhuma venda da SAF será feita sem a participação dos associados."

“O Ferroviário Atlético Clube, através de sua diretoria executiva, comunica aos seus associados e desportistas em geral que assinou contrato com a empresa Tricorp – Consultoria Corporativa, para atuar como assessora jurídica, com propósito de auxiliar em estruturação societária na constituição e venda da Sociedade Anônima do Futebol (FAC SAF).

A Tricorp é uma empresa especializada em consultoria corporativa e valoração econômica, com atuação em diversos setores da economia e em empresas de diferentes portes. Sua equipe possui larga experiência em vários segmentos da indústria, serviços, entretenimento, desportos, saúde, educação, tecnologia, dentre outros. São mais de R$ 20 bilhões em operações societárias e mais de 1.000 empresas atendidas pelos seus sócios ao longos dos últimos 30 anos.

A Tricorp tem entre seus sócios Marcos Viveiros, Lucas Barreto e Geraldo Luciano, sendo que estes dois últimos atuaram na constituição da SAF do Fortaleza Esporte Clube, implementada recentemente, e estarão envolvidos diretamente em todo o projeto do Ferroviário Atlético Clube.

O escopo do projeto constitui, em primeira fase, o planejamento e criação da FAC SAF, com a elaboração dos documentos constitutivos, dentre os quais o estatuto social da FAC SAF e as atas necessárias, com definição das regras de governança da nova sociedade.

Essa etapa inicial terá também acompanhamento direto das presidências do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, e apresentação final em Assembleia Geral, a ser convocada oportunamente, sendo necessária para que o clube fique apto a receber e analisar propostas de investimento.

A segunda fase do projeto apresenta-se na assessoria da operação de venda de participação na FAC SAF, com análise negocial e jurídica de eventuais propostas e contratos recebidos de investidores interessados na aquisição de participação na FAC SAF, os quais serão apresentados junto à Assembleia Geral, que decidirá em votação sobre os novos rumos do clube.

É importante reforçar que nenhuma venda de SAF será feita sem a participação de todos os associados, por votação em Assembleia Geral, órgão máximo do Ferroviário Atlético Clube, como rege o estatuto social."