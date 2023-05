Ferroviário estreia na Série D no Presidente Vargas e divulga valores dos ingressos

A partida de estreia do Ferroviário na Série D teve local definido. O Tubarão da Barra estreia em casa, no estádio Presidente Vargas, às 17 horas contra o Fluminense/PI.

E o Ferroviário divulgou nesta quarta-feira, o valor dos ingressos e uma promoção, com entrada gratuita para mulheres. As torcedoras corais que quiserem ir ao PV, segundo o clube, basta comparecer diretamente nas catracas do estádio e entrar. Crianças até 12 anos, acompanhadas de adulto, também não pagam.

Valor dos ingressos

A venda de ingressos pode ser realizada na sede do clube, na Barra do Ceará, em horário comercial, ou online pelo site efolia.com.br. Os valores dos ingressos são: Arquibancada R$50 / R$25 (meia) e Cadeira R$60 / R$30 (meia)

O torcedor terá acesso a Arquibancada com entrada pela Bilheteria do Setor Laranja e acesso completo também ao Setor Azul, pela parte interior do estádio.