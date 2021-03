Ferroviário estende preparação para estreia na Copa do Brasil

O Ferroviário tem uma rara semana "cheia" para se preparar visando sua estreia na Copa do Brasil de 2021. Com a paralisação do Campeonato Cearense pelo menos até o dia 21, o clube vem se preparando desde a última quinta-feira para o duelo diante do Porto Velho (RO), pela 1ª Fase da Copa do Brasil.

O time coral viajaria hoje para Roraima para enfrentar o time da casa, mas com a mudança de data do jogo para quinta-feira e local para Goiânia (GO), a equipe ganhou mais dias de treinamento: o Ferrão treinou na hoje e ainda treinará amanhã no Elzir Cabral, estendendo sua preparação para o jogo, às 15h30, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), estádio do Atlético Goianiense.

O clube ainda aguarda um posicionamento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a novo data da viagem para Goiânia.

Semana cheia

Treinando desde quinta-feira, dia seguinte após a vitória diante do Ceará pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense, o time coral terá, portanto, uma preparação de uma semana para o duelo, no qual tem a vantagem do empate para avançar. O momento coral é muito bom, com 6 vitórias seguidas no Campeonato Cearense. O técnico Francisco Diá realizou treinos táticos e finalizações, visando o duelo de quinta-feira.

O lateral-esquerdo Madson comemorou o período de treinos, já que as disputas da Copa Fares Lopes e Estadual impossibilitavam um tempo maior para preparação.

"Não tínhamos nem tempo para treinar e colocar em prática o que o técnico pedia. Com a sequência que a gente tinha, precisávamos treinar a parte tática.

Aprovada

Madson aprovou a mudança para Goiânia, facilitando a logística coral e também o aspecto técnico, pela qualidade do gramado e estádio.

"A mudança foi boa para nós. Se fosse lá, a dificuldade seria maior, a viagem, o estádio, graças a Deus mudou o jogo para Goiânia, e temos mais tempo para nos preparar. A Copa do Brasil é uma competição que todo jogador quer jogar, a expectativa é das melhores".