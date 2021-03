Ferroviário enfrenta Porto Velho pela Copa do Brasil; jogo vale R$ 650 mil

Uma partida itinerante. Assim pode ser classificado o jogo do Ferroviário na 1ª Fase da Copa do Brasil contra o Porto Velho (RO), que finalmente acontece hoje, às 15h30 em Duque de Caxias, no estádio Los Lários, no Rio de Janeiro. O time coral joga por um empate para avançar, já que é visitante no confronto.

O local da partida virou uma grande incógnita, uma verdadeira peregrinação por insistência da Confederação Brasileira de Futebol desde que os Estados brasileiros impuseram restrições como práticas esportivas, para inibir a pandemia na Covid-19.

A partida mudou de local e data cinco vezes: de Porto Velho para Goiânia, depois Volta Redonda/RJ, São Januário na capital fluminense, e finalmente Los Lários, em Duque de Caxias.

Rotina mantida apesar de tudo

Desde o adiamento do jogo em Goiânia no dia 17, o Ferroviário manteve sua programação e passou a treinar aguardando uma data e local para a partida. Com confirmação para Duque de Caxias, finalmente a equipe do técnico Francisco Diá poderá voltar a jogar, já que a última partida do Ferrão foi no dia 10 de março contra o Ceará, vencendo por 2 a 1 no CT Vovozão.

Com o Estadual paralisado devido as restrições do Governo do Estado, o time coral tem apenas a Copa do Brasil para disputar no momento. Caso avance, o Ferrão ganha de cota R$ 650 mil e enfrenta o América/MG em data ainda a ser definida pela CBF.

Legenda: Francisco Diá é o atual técnico do Ferroviário Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Momento

E o time coral está em grande momento na temporada, vencendo 6 partidas seguidas no Estadual, tendo 80% de aproveitamento com o técnico Francisco Diá. Com o técnico, o time coral venceu a Taça Fares Lopes de 2020 e ganhou a 1ª Fase do Estadual, garantindo assim, vaga na atual edição da Copa do Brasil, como também na de 2022.

Mesmo com a preparação comprometida devido as alterações, mas os jogadores corais destacaram a importância da classificação na Copa do Brasil.

"Vínhamos em uma batida firme, jogando um jogo a cada três dias, vencendo bem e agora já faz mais de uma semana que não temos jogos. O ritmo a gente perde, mas não podemos perder o foco e buscar uma classificação que é muito importante para o jogador e para o Ferroviário", declarou o atacante Adílson Bahia.

Estreia

Se o Ferroviário vem embalado na campanha do Estadual e com 16 jogos já em 2021, o Porto Velho, adversário coral ainda não jogou em 2021. Com o campeonato rondoniense paralisado, o clube estreará na temporada logo em um jogo eliminatório, a Copa do Brasil. O tricolor está na competição por ter sido campeão estadual

Para o técnico Tiago Batizoco,estão preparados para o duelo, ainda que a indefinição de datas tenha atrapalhado. "O grupo assimilou muito bem, grupo experiente maduro e são sabedores que é necessário estarmos preparados. Temos dividido o trabalho tanto dentro de campo com as valências físicas e também a parte tática e técnica", declarou ao site Futebol do Norte.