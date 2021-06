Ferroviário enfrenta Jacuipense fora de casa tentando retomar liderança da Série C

Após ter sofrido a primeira derrota na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário segue focado na recuperação. O Tubarão da Barra volta a campo neste sábado (15), para enfrentar o Jacuipense-BA, às 15 horas, em Pituaçu, pela 4ª rodada da competição com o objetivo de de retomar a liderança do Grupo A da Terceirona.

A partida terá transmissão Ao Vivo da Rádio Verdinha.

O clube coral, que vinha de duas vitórias e um empate até ser derrotado pelo Tombense por 3 a 0 na última sexta-feira (18), fará a segunda partida seguida fora de casa. Atualmente ocupando a 3ª colocação, está empatado em número de pontos com Altos (líder) e Volta Redonda (vice-líder) e só fica atrás pelo saldo de gols.

“Fizemos três bons jogos em que conseguimos pontos. No último jogo não estivemos muito bem, erramos bastante e infelizmente saímos derrotados. Mas é levantar a cabeça, corrigir os erros para voltar a pontuar e conseguir subir na tabela”, disse o meia Berguinho.

Escalação

Legenda: O técnico Francisco Diá faz um trabalho consistente no Ferroviário Foto: LENÍLSON SANTOS / FERROVIÁRIO AC

A única mudança certa é a saída de Dudu, que foi expulso e está suspenso. Quem deve ganhar vaga é Diego Viana. De resto, o técnico Francisco Diá deve manter a mesma escalação para dar continuidade ao trabalho neste início de Série C.

Com o resultado dos exames, nenhum atleta testou positivo para a Covid-19. O lateral-esquerdo Emerson e o atacante Augusto, em fase de transição, seguem como baixas na equipe.

Portanto, Francisco Diá deve escalar o Ferrão com Rafael, Lázaro, Richardson, Vitão e Madson; Wesley Dias, Sousa Tibiri, Diego Viana e Berguinho; Gabriel Silva e Adilson Bahia.

Adversário em má fase

Oponente do Ferrão, o Jacuipense não vive bom momento. O time baiano está na lanterna do Grupo A é um dos dois times da chave que ainda não venceram (o outro é o Santa Cruz), com dois empates e duas derrotas em quatro rodadas.

Mesmo assim, o Ferroviário não espera vida fácil.

"A gente vem de uma derrota fora de casa, mas sabemos da qualidade e capacidade da nossa equipe. Respeitamos muito a equipe da Jacuipense, sabemos que é um forte adversário e será um jogo muito difícil. Trabalhamos bem durante a semana e esperamos voltar com os três pontos, que serão muito importantes para a nossa sequência da competição”, afirmou Berguinho.

Uma das principais referências do time baiano está no sistema defensivo. Trata-se do experiente zagueiro Tiago Alves, de 37 anos, que jogou no Ceará entre 2017 e 2019.