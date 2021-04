Ferroviário enfrenta América/MG por vaga na 3ª Fase da Copa do Brasil

Finalmente acabou a espera. Após 20 dias sem jogos oficiais, o Ferroviário volta a campo para um grande desafio: enfrenta o América/MG às 19 horas no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 2ª Fase da Copa do Brasil. O time coral tem a missão de superar um time de Série A do Campeonato Brasileiro para estar na 3ª Fase e arrecadar R$ 1,7 milhão de cota.

E pelo regulamento da competição, não há vantagem do empate para ninguém, diferente do que ocorreu na 1ª Fase para o visitante. Por isso, o time coral precisará vencer para avançar nos 90 minutos. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Para a partida decisiva, o Ferrão contará com dois reforços: o meia Mauri e o atacante Augusto. Em contrapartida, o goleiro Victor, o meia Wesley e o volante Paulista não foram relacionados.

Preparação

Sem jogar desde a vitória diante do Porto Velho/RO na 1ª Fase, já que o Campeonato Cearense foi paralisado no dia 12 de março, o Ferroviário fez jogos treinos para dar ritmo ao grupo, vencendo Ceará e Atlético Cearense por 1 a 0.

Legenda: O técnico Francisco Diá, do Ferroviário, realizou 2 jogos treinos para não perder ritmo de jogo após 20 dias sem partidas oficiais Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O treinador coral gostou do que viu e espera que sua equipe surpreenda o adversário. "O América é um time de Série A, bem treinador e com um grande técnico. O jogo será difícil, mas temos condições de sair com a classificação, que seria muito importante para o Ferroviário", disse o treinador Francisco Diá.

O atacante Adílson Bahia, autor do gol da classificação coral diante do Porto Velho (RO), admitiu ansiedade para o duelo.

""Dá um frio ba barriga, uma ansiedade para este grande jogo. O grupo está focado, determinado e enfrentaremos uma grande equipe de Série A. Vamos respeitar até um limite, e jogar o que a gente vem conseguindo fazer para sair com a classificação".

Sob pressão

O América vive um momento de oscilação na temporada. O time mineiro que começou muito bem o Estadual, vem caindo de produção e preocupando o técnico Lisca. O time não vence há 3 jogos, O Coelho perdeu o Clássico para o Galo por 3 a 1, depois empatou com a Patrocinense em 1 a 1 no Independência e no último domingo, perdeu para o Tombense por 2 a 1 fora de casa. Assim, a vaga no G4 que já era certa, fica ameçada, já que o América é o 3º com 16, mas o Tombense tem 13, e com um jogo a menos.

Com isso, sob pressão, o América coloca seu favoritismo à prova contra o Ferroviário. O técnico Lisca, sempre sincero, admitiu o momento difícil do Coelho.

"A gente tem que trabalhar cada vez mais, buscar o acerto. Obviamente, quando as coisas não funcionam, a responsabilidade do treinador. É uma responsabilidade que assumo. Vamos trabalhar para na quarta feira mudar esse panorama. Porque dessa maneira está realmente difícil e estamos em um momento complicado na nossa temporada", disse ele, após a derrota para o Tombense.

O América tem três baixas para o confronto. No departamento médico do clube, o zagueiro Arthur e o meia Geovane seguem em tratamento de lesões. O atacante Felipe Azevedo, que havia se recuperado de lesão muscular, voltou à etapa de transição física após sentir desconforto.

Ficha Técnica

Copa do Brasil - 3ª Fase

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Quarta, 14 de Abril de 2021 - 19h

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo - SP

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa - SP e Daniel Luis Marques - SP

Transmissão: Rádio Verdes Mares, Tempo real do Diário do Nordeste, Premiere e SporTV

América/MG

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Alê, Juninho e Gustavinho; Marcelo Toscano e Rodolfo. Técnico: Lisca

Ferroviário

Jonathan; Polegar, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Mauri (Diego Viana) e Reinaldo; Berguinho, Wendson e Adilson Bahia. Técnico: Francisco Diá