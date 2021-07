Ferroviário empata sem gols com o Botafogo no Elzir Cabral pela Série C

O Ferroviário entrou em campo pela 10ª rodada da Série C do Brasileiro de olho em retomar a liderança do Grupo A. Mas o time coral só empatou com o Botafogo/PB em 0 a 0 no Elzir Cabral, desperdiçando a chance de assumir a ponta.

Ainda assim, o clube se mantém no G4 por mais uma rodada, agora com 16 pontos. O Tubarão da Barra está em 3º, mas perderá uma posição na rodada caso tenha um vencedor no duelo entre Paysandu e Tombense. Já o Botafogo/PB, candidato a classificação como o time coral, também foi aos 16 pontos, mas à frente pelo saldo de gols.

O Ferrão está invicto há 5 jogos e volta a jogar pela Série C no domingo, 8, às 16 horas contra o Altos/PI, no estádio Lindolfo Monteiro.



O jogo

Desde o início de partida, ficou claro que o nível técnico não seria dos melhores, pela marcação intensa das duas equipes e correria no gramado do Elzir Cabral.

A dedicação das duas equipes foi muito grande, equilibradas na campanha com a mesma pontuação e com um futebol de nível semelhante.

Assim, muita transpiração, faltas duras, jogadores advertidos e poucas chances de gol.

Embora ocupando melhor os espaços do campo melhor que o adversário, jogando pelas laterais em busca de uma jogada aérea, o time coral teve muita dificuldade de criar . Quando acontecia, a defesa do Belo afastava o perigo.

O adversário também atacava, e criou a melhor chance do 1ºtempo, com Juba cabeceando rente à trave de Rafael.

2º tempo

Na etapa final, o técnico Francisco Diá pôs Roni e Dudu em campo e time melhorou.

E com 16 minutos, criou uma grande chance, com Gabriel Silva cabeceando no canto, mas o goleiro Lucas fez defesa espetacular.

A chance animou o time coral, que foi superior a partir dalí, estando mais perto do gol que o time paraibano.

Já com Reinaldo e Edson Cariús em campo, o Ferrão pressionou, e teve a chance com o centroavante, aos 43 minutos, mas ele chutou cruzado para fora, raspando a trave.