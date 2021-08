Ferroviário empata com o Santa Cruz pela Série C e continua fora do G4

O Ferroviário entrou em campo neste domingo (15), pela 12ª rodada da Série C do Brasileiro contra o Santa Cruz em Recife querendo retornar ao G4 do Grupo A. Mas o Tubarão da Barra empatou em 0 a 0 no Arruda, e terminou a rodada na 6ª colocação com 18 pontos.

Ainda que hoje esteja fora do grupo dos 4 que avançam de fase, o Ferrão tem a mesma pontuação do 3º colocado, o Manaus, mantendo boas chances de classificação restando agora 6 rodadas para o fim da 1ª Fase da Série C.

Com mais uma igualdade no placar, já são 4 empates seguidos do time de Francisco Diá, que tenta voltar a vencer no sábado, 21, às 15 horas no Elzir Cabral, contra o Tombense/MG.

O time coral fez uma partida superior as suas anteriores e ao adversário, que luta desesperadamente contra o rebaixamento.

Se nas rodadas anteriores, o time coral criou pouco, neste domingo foi diferente, com pelo menos 5 chances claras de gol ao longo do jogo

A equipe segurou a pressão inicial do Santa para aos poucos se soltar no jogo.

Wesley Dias quase marcou aos 18 minutos criando a primeira chance coral. A segunda, no fim do 1º tempo, Augusto perdeu gol feito, aos 45 minutos.

2º tempo

A etapa final foi equilibrada, mas as melhores chances fora do Ferroviário.

Cariús perdeu gol incrível aos 5 minutos, ao ficar cara a cara com Jordan, mas desperdiçar a jogada.

O Tubarão da Barra foi dominado a partir daí, mas sem sofrer lances de perigo, para mais uma vez se soltar na reta final do jogo.

E criou duas chances de gol para sair vencedor do Arruda: Berguinho perdeu boa chance aos 32 e Adilson Bahia, aos 45, perdeu outra chance incrível para o Ferrão.