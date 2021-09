Ferroviário empata com Manaus e segue vivo pela vaga na próxima fase

Em disputa fora de casa, o Ferroviário empatou por 1 a 1 com o Manaus, na tarde deste domingo (19), no Estádio Ismael Benigno. O resultado garante a permanência na briga por uma vaga para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com o placar, o Ferroviário passou a ocupar a 4ª colocação na tabela, mas precisará vencer a última rodada diante do também cearense Floresta, no estádio Vovozão, às 17h. O Ferrão também dependerá de resultados de outros jogos, todos no mesmo dia e horário.

Como foi a partida

O gol do Tubarão da Barra foi marcado por Gabriel Silva, que igualou o placar aberto por Daniel Costa para o Gavião.

Depois da vitória sobre o Paysandu, o Ferroviário se mostrou motivado nos primeiros minutos, mas o Manaus foi ganhando confiança e dificultou a vida do adversário e fez o gol após Daniel cobrar uma falta aos 19 minutos do primeiro tempo. Foi só no último minuto que Gabriel empatou.

O segundo tempo começou com um lance polêmico, quando Gilson Alves caiu após uma dividida e pediu pênalti. Jogadores e comissão também pressionaram, mas o árbitro mandou seguir a partida e expulsou o preparador físico do Manaus por reclamação.

Após uma chance perdida pelos donos da casa aos 5 minutos, o Ferrão mostrou superioridade e com as melhores oportunidades de gol, mas o placar permaneceu inalterado na segunda etapa.

Classificação

A expectativa era de vitória, mas o empate manteve o Tubarão da Barra na briga por uma das vagas. O Ferroviário chegou aos 24 pontos, apenas um a mais que Volta Redonda e Botafogo-PB — este ainda joga na rodada.

O jogo com o Manaus era considerado uma verdadeira decisão para o time de Anderson Batatais, que poderia ter saído líder e praticamente classificado ao fim do jogo ou na 7ª colocação dependendo de combinações de resultados na 18 rodada.