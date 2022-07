Floresta empata com Botafogo-PB fora de casa pela Série C

O Floresta entrou em campo neste sábado (9) pela Série C de 2022 e empatou com o Botafogo-PB. No estádio Almeidão, em João Pessoa, o Verdão até saiu na frente, mas sofreu a igualdade pela 14ª rodada.

O placar foi aberto aos 20 do 1º tempo, com golaço de Renan Mota, em chute no ângulo. Aos 29, o Belo conseguiu deixar tudo igual com Gustavo Coutinho, aproveitando um cruzamento na etapa inicial.

Assim, o time cearense subiu duas colocações, mas segue fora do G-8. Com 16 pontos, está na 13ª posição. Com o placar, mantém uma invencibilidade de quatro partidas na competição, tentando se afastar do Z-4.

Já o Botafogo-PB se mantém em 4º, com 22. O líder é o Mirassol, com 26.

Próxima rodada

O Floresta tem um novo desafio pela Série C no sábado (16). No estádio Presidente Vargas (PV), recebeu o Mirassol. O confronto está marcado para 19h, pela 15ª rodada do torneio.

