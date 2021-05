Ferroviário embarca para João Pessoa onde enfrenta o Botafogo-PB na estreia da Série C

O Ferroviário embarcou rumo à João Pessoa na manhã desta quarta-feira (26). Em ônibus fretado, a delegação coral saiu da capital cearense às 08h e tem chegada prevista na capital paraibana, às 20h.

A equipe comandada por Francisco Diá estreia na Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado (29), às 17h, no Estádio Almeidão, contra o Botafogo-PB. Antes do duelo, o Ferroviário realiza dois treinos na capital paraibana e encerra sua preparação na sexta-feira (28).

Figurando no Grupo A da competição nacional, o Ferroviário terá Altos-PI, Botafogo-PB, Floresta-CE, Jacuipense-BA, Manaus-AM, Paysandu-PA, Santa Cruz-PE, Tombense-MG e Volta Redonda-RJ, como companheiros de grupo. Os quatro primeiros avançam para a fase mata-mata.

Roteiro do Ferroviário na Série C do Brasileirão

Quarta-feira (26) - Viagem para João Pessoa [08h-20h]

Quinta-feira (27) - Treino, às 15h30

Sexta-feira (28) - Treino, às 15h30

Sábado (29) - Botafogo-PB x Ferroviário, às 17h, no Estádio Almeidão