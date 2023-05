Ferroviário é o único clube com 100% de aproveitamento de todas as séries do Brasileirão

O Ferroviário é o único clube com 100% de aproveitamento entre todas as séries do Brasileirão. O Tubarão da Barra venceu todos os seus jogos na Série D e é o único dos 124 clubes (entre Séries A,B, C e D) a deter a marca.

O Ferrão lidera o Grupo 2 da Série D com 12 pontos em 4 jogos, com 4 vitórias, 5 gols marcados e nenhum sofrido.

Só vitórias

O clube venceu Fluminense/PI (2x0 no PV), Cordino/MA (1x0 no Leandrão), Tocantinópolis (1x0 no PV) e Caucaia (1x0 no PV).

O Tubarão da Barra volta a jogar no sábado (3), contra o Atlético Cearense, às 15 horas no Domingão, em Horizonte.



Aproveitamento:

1º Ferroviário (Série D): 100% (4 jogos)

2º Botafogo/RJ (Série A): 87% (8 jogos)

3º Ceilândia/DF (Série D): 83% (4 jogos)

4º Portuguesa/RJ (Série D): 83% (4 jogos)

5º São Bernardo/SP (Série C): 80% (5 jogos)