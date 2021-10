Ferroviário e Floresta de olho nos ganhos financeiros da Copa do Nordeste 2022

Ferroviário e Floresta se enfrentarão em dois jogos na 3ª fase eliminatória da Copa do Nordeste 2022 por uma vaga na fase de grupos. As partidas ainda não têm datas confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - provavelmente a ida será no dia 27 e a volta no dia 4 de novembro -, mas são muito importantes para o planejamento esportivo e financeiro dos dois clubes.

Na fase preliminar, os clubes já recebem cota por participação caso sejam eliminados. Se Floresta ou Ferroviário tivesse caído na 2ª fase preliminar, receberiam R$ 30 mil. O derrotado do jogo entre eles receberá R$ 80 mil.

Fase de Grupos

Para o vencedor do confronto, que vai para a fase de grupos, já receberá uma cota por participação, um valor fixo, que é repassado de acordo com a colocação no Ranking da CBF. Os valores para a fase de grupos de 2022 ainda não foram definidos, mas o que foi repassado este ano é um indicativo de boas cotas.

São quatro níveis de cotas para os 16 participantes. As equipes da cota 1 receberam R$ 1,9 milhão. Os da cota 2 (R$ 1,4 milhão), as equipes da cota 3 receberam R$ 1,2 milhão e da cota 4, R$ 640 mil.

De acordo com o Ranking de 2021, o Ferroviário é o 57º e o Floresta é o 91º. A posição deles na tabela de nível de cotas depende de quais times se classificarão para que aconteça a distribuição. Mas independentemente de estarem no nível 3 ou 4 de cotas, o valor para Ferroviário ou Floresta são muito relevantes.

Fase Final

Já a partir da 2ª fase, os valores de 2021 foram R$ 300 mil para quem chegar às quartas de final, já nas semifinais, o valor é de R$ 350, o vice ganha R$ 500 mil, enquanto o campeão recebe R$ 1 milhão.

JOGOS DA PRÉ-COPA DO NORDESTE

Ferroviário X Floresta

Vitória X Botafogo/PB

ABC X Sousa/PB

CRB X Moto Club

Garantidos na Fase de Grupos

Ceará

Fortaleza

CSA

Bahia

Atlético de Alagoinhas

Sampaio Corrêa

Campinense

Náutico

Sport

Altos/PI

Globo/RN

Sergipe