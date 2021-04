Ferroviário é eliminado nos pênaltis após erro da arbitragem em cobrança

Com muita polêmica, o Ferroviário está eliminado da Copa do Brasil. O time coral empatou em 1 a 1 com o América/MG no Independência, em Belo Horizonte (MG), levou a decisão da vaga para os penaltis, mas foi prejudicado, com gol legal invalidado, já que a bola na cobrança de Adílson Bahia claramente entrou.

O time coral sofreu o 1º gol no início de partida, com Felipe Azevedo, mas não desistiu e empatou nos acréscimos, aos 49 minutos do 2º tempo com Augusto.

Na decisão por penaltis, a equipe de Francisco Diá contou com a estrela do goleiro Jonatan, que pegou duas cobranças, mas não contava com o erro grosseiro da arbitragem ao invalidar um gol legal na cobrança de Adílson Bahia, sendo eliminado após Diego Viana perder sua penalidade: 3 a 2.

Com o resultado, o Ferroviário se despede da Copa do Brasil na 2ª Fase e aguarda a definição de um retorno do Campeonato Cearense, que está paralisado, para voltar a jogar.