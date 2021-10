Ferroviário divulga protocolo para volta do torcedor ao Castelão e carga de 2.125 ingressos

O Ferroviário vai finalmente contar com o apoio do seu torcedor após quase 20 meses de ausência dos estádios. O Tubarão da Barra poderá contar com 2.125 torcedores na terça-feira (2), contra o Floresta, no Castelão, às 21h30 pela 3ª Fase Preliminar da Copa do Nordeste 2022. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida no Vovozão, quem vencer avança a fase de Grupos da Copa do Nordeste. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A capacidade definida pela diretoria coral é de 50% da capacidade total do setor premium, onde ficará a torcida. E não haverá divisão de ingressos entre o sócio-torcedor e os demais torcedores. O clube já disponibiliza os checkins para sócios e a venda avulsa de ingressos para os demais. O torcedor comum já pode adquirir o ingresso a partir desta quinta-feira (28).

Legenda: O Ferroviário empatou sem gols com o Floresta no jogo de ida, e decide vaga para a fase de Grupos do Nordestão na terça-feira no Castelão Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Protocolo

O clube informou que o acesso de todos os torcedores será através do Setor Premium, área VIP do estádio, pelos portões A4 e A5, e que apenas os que tiverem com a vacinação completa há mais de 15 dias, poderão assistir a partida.

Os portões abrem 2 horas antes da partida, às 19h30, e fecharão com 30 minutos de antecedência, ou seja, o acesso só será permitido até 21h.

É obrigatório o uso de máscara durante todo o período em que estiver no estádio. Não pode ser máscara de pano. Somente modelos cirúrgica, pff2 ou n95.

Cadastro

O clube criou um site para facilitar o cadastro dos torcedores: ferroviario.com.br/vacina.O torcedor tambpem poderá obter o certificado de vacinação digital pelo site ConecteSUS ou salvar a página de confirmação das doses atendidas no site Vacine Já da Prefeitura de Fortaleza.

Sócios

Para o Sócio-Torcedor adimplente dos planos que dão direito à entrada gratuita no estádio (Conselheiro, Sereia, Campeão Brasileiro ou Campeão dos Campeões), a entrada é garantida após o check-in no sociocoral.com.br ou o APP do Sócio Coral

Todo sócio adimplente que comprovar sua vacinação completa e fizer o checkin, ganhará um ingresso gratuito para um acompanhante. Basta se dirigir até à Ferrão Store (loja oficial do clube no Shopping RioMar Kennedy), se identificar e fazer a retirada nominal do ingresso..

Se o Sócio-Torcedor dos planos que dão direito à entrada gratuita no estádio (Conselheiro, Sereia, Campeão Brasileiro ou Campeão dos Campeões) e estiver inadimplente, basta pagar uma parcela se tiver com 6 meses de atraso ou duas se tiver sete.

Venda

Os demais torcedores poderão comprar seu ingresso a partir desta quinta-feira (28), online no site www.ingressodevantagens.com.br ou presencial na Ferrão Store (loja oficial do clube no Shopping RioMar Kennedy). Os valores são:

Ingresso Inteira: R$ 20,00

Ingresso Meia: R$ 10,00