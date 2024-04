Ferroviário divulga lista de relacionados para estreia na Série C contra o Figueirense

O Ferroviário divulgou na tarde deste sábado (20) os 21 atletas relacionados pelo técnico Maurício Copertino para a estreia do Tubarão da Barra na Série C do Brasileirão 2024. A equipe coral visita o Figueirense neste domingo (21), em Florianópolis (SC).

Alguns reforços anunciados pelo clube cearense neste período de preparação para a estreia na Série C não foram relacionados para esta primeira partida na terceira divisão, como o zagueiro Geilson e o meia-atacante Rhayner.

LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros : Douglas Dias e Geaze

: Douglas Dias e Geaze Defensores : Alisson, Ernandes, Geninho, Igor Dutra, Wesley e William Rocha

: Alisson, Ernandes, Geninho, Igor Dutra, Wesley e William Rocha Meio-campistas : Felipinho, Léo Rafael, Lincoln, Marciel, Ralph e Wilker

: Felipinho, Léo Rafael, Lincoln, Marciel, Ralph e Wilker Atacantes: Caio Rangel, Ciel, Gabryel Martins, Marcelinho, Vinícius Alves, Vitinho e Wendson

Na manhã deste sábado (20), o treinador Maurício Copertino encerrou a preparação para o duelo de estreia. Figueirense e Ferroviário entram em campo neste domingo (21), às 16h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).