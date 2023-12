Ferroviário disputa amistoso no Elzir Cabral em preparação para a temporada 2024; veja como assistir

O Ferroviário entra em campo neste sábado (23) para disputar um amistoso preparatório para a temporada 2024. O Tubarão da Barra enfrenta o Potiguar de Mossoró no Estádio Elzir Cabral, às 15 horas.

O torcedor que desejar ir ao estádio acompanhar o jogo deve comprar seu ingresso, no valor de R$ 10,00, na bilheteria do estádio, a partir das 13 horas. Sócios-torcedores adimplentes cujos planos tenham benefício de entrada gratuita terão acesso livre ao jogo.

O Ferroviário utiliza este amistoso como preparação para a sua estreia na temporada 2024, que acontece no dia 7 de janeiro. O Ferrão enfrenta o ASA, de Arapiraca, em jogo único pela eliminatória da Copa do Nordeste.

Sob novo comando, do técnico Matheus Costa, o Ferroviário chega motivado para a nova temporada após um 2023 de muito sucesso, coroado com o título da Série D do Brasileirão. Para 2024, o Ferrão trouxe alguns reforços e renovou com peças importantes, como Ciel.