Ferroviário dispensa 6 jogadores recém contratados

O Ferroviário anunciou nesta sexta-feira (16), o desligamento de 6 atletas do grupo que iniciou a pré-temporada. Saíram o zagueiro Alan Uchôa, o lateral-esquerdo Júnior Prego, os volantes Rendell, Guilherme Amorim e Elivelton e o atacante Jefinho.

Todos chegaram a se apresentar no clube mas, já não treinam mais na Barra do Ceará e estão fora dos planos para 2023.

Segundo a nota coral, Alan Uchôa, Júnior Prego, Rendell, Guilherme Amorim e Elivelton deixaram o clube por motivos clínicos, físicos e/ou técnicos, com o clube desejando sucesso na continuidade da carreira de cada um.

Já no caso de Jefinho, o Tubarão da Barra afirmou também na nota que o caso está sendo tratado internamente pelo departamento jurídico do clube.

Pré-Temporada

Em meios aos desligamentos, o Ferroviário fará o seu primeiro jogo-treino de pré-temporada neste sábado (17), às 15h, no Elzir Cabral, contra o time sub-20 do Fortaleza, que se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Jr.

Será o primeiro contato da torcida coral com o time de Paulinho Kobayashi, em jogo de portões abertos, sem cobrança de ingressos. O clube pediu ao torcedor a doação de um kilo de alimento não-perecível na entrada, visando as doações de final de ano para com a comunidade da Barra do Ceará.

Além do jogo treino, o time coral fará dois amistosos ainda este ano. No dia 23 de dezembro, às 15h30, o Ferrão enfrentará o Potiguar-RN no Elzir Cabral, com ingressos de preço único de R$ 10 e os sócios-torcedores adimplentes têm entrada gratuita. No dia 30 de dezembro será a vez do jogo da volta, no Estádio Nogueirão, em Mossoró, com horário ainda a definir.

O Ferroviário estreia na temporada 2023 contra o Barbalha, no dia 15 de janeiro, pela 1ª rodada do Campeonato Cearense.

