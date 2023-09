Ferroviário destinará alimentos arrecadados em jogo contra o Caxias para vítimas das chuvas no RS

Na tarde deste domingo (10), o Ferroviário recebe o Caxias, às 17h30, no Estádio Presidente Vargas, para o segundo jogo da semifinal da Série D de 2023. Para a partida, o torcedor coral poderá adquirir o seu ingresso com a opção da meia-solidária, mediante a entrega de um quilo de alimento. Em postagem nas redes sociais, o Tubarão da Barra anunciou que todos os alimentos arrecadados serão destinados às vítimas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

VEJA VALORES DOS INGRESSOS:

Arquibancada:

Promoção Meia Solidária: R$ 25 + 1kg alimento

Inteira: R$ 50 / Meia: R$ 25

Cadeira:

Promoção Meia Solidária: R$ 50 + 1kg alimento

Inteira: R$ 100 / Meia: R$ 50

Crianças até 12 anos não pagam ingresso. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma antecipada pelo site efolia.com.br, na Loja do Ferroviário situada na sede do clube, na Barra do Ceará (Rua Dona Filó, 650), ou nas lojas do Shopping Prohospital. As bilheterias do Estádio Presidente Vargas abrem a partir das 14h30.

EM ABERTO

Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o confronto está em aberto. Quem vencer a partida avança para a grande decisão da Série D de 2023. Já em caso de novo empate, a vaga na final será decidida por meio das cobranças de pênaltis.