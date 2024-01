Ferroviário busca treinador para substituir Matheus Costa, demitido após derrota; veja nomes

Membros da diretoria do Ferroviário se reuniram em busca de debater possíveis nomes para o comando técnico da equipe, que acabou demitindo neste domingo (21), o treinador Matheus Costa, que estava no clube desde setembro de 2023, mas só havia feito dois jogos à frente do time da Barra.

O antigo técnico divulgou uma nota em que se diz surpreso com a demissão. No texto, Matheus também agradece a oportunidade e deseja sucesso ao Tubarão da Barra. Leia o texto completo abaixo.

TÉCNICOS OBSERVADOS

Os profissionais cogitados são: Raniele Ribeiro, que está no Serra Branca-PB, Luizinho Lopes do Brusque-SC, Zé Augusto, do Maranhão e Washington Luiz, que treina Iguatu.

O Tubarão da Barra foi derrotado neste sábado (20), pela equipe do Floresta, pelo placar de 3 a 1. A insatisfação da torcida foi tamanha com o resultado na estreia do Estadual, que um grupo de torcedores apedrejou o ônibus quando o veículo chegava ao estádio Elzir Cabral, sede do clube. Antes da partida, o Ferrão já havia sido eliminado na Pré-Copa do Nordeste, contra o ASA.

O time coral entra em campo novamente no domingo (28), quando enfrenta o Atlético-CE, pelo Campeonato Cearense, às 16 horas (horário de Brasília).