Ferroviário contrata meia Mauri, ex-Jacuipense

A Diretoria do Ferroviário segue reforçando o elenco para a temporada, nesta quinta-feira (11), chega na barra o meia Mauri da ex- Jacuipense, o contrato do jogador é até o final da temporada.

O atleta de 28 anos que também teve passagem pelo Vitória (BA) foi destaque no futebol baiano, nas últimas temporadas. Velocidade e habilidade foram as características que chamaram a atenção da equipe Coral.

Mauri também teve experiência no Real Linense da Espanha, entre os anos de 2015 e 2018.

O meia retorna ao futebol cearense, em 2014 ele vestiu a camisa do Icasa, veio por empréstimo do Vitória.

Natural de Catu, interior da Bahia, Mauri Franco Barbosa da Silva iniciou a carreira nas categorias de base do Vitória, se profissionalizou em 2014.