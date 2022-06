Ferroviário apresenta técnico Sidney Moraes: "Estou muito motivado, sei da responsabilidade".

O Ferroviário apresentou nesta quarta-feira (15), o técnico Sidney Moraes, que substituirá Roberto Fonseca, demitido após derrota para o Altos pela Série C do Brasileiro. Apresentado oficialmente no Elzir Cabral, o novo treinador coral comentou sobre a oportunidade e responsabilidade de comandar um time tradicional com o Ferrão.

Oportunidade muito boa, em um clube tradicional do futebol cearense. Eu acho a competição importante também, a Série C. Estou muito motivado, muito feliz. Sei da responsabilidade que é trabalhar em um clube como o Ferroviário, mas estou muito preparado, muito empolgado também para que as coisas deem certo, para que a gente consiga melhorar a nossa condição na competição”.

Remotivação

O Tubarão da Barra vem de 3 derrotas seguidas e precisará de uma reação na Série C. O novo técnico, terá 9 rodadas para classificar o Ferrão para a 2ª Fase. Ele será o 8º treinador a tentar o feito em 4 anos edições que o time disputa a "Terceirona". Sidney buscará soluções para que o Ferrão volte a vencer.

Legenda: O novo treinador coral já comandou treinamento na Barra do Ceará Foto: Paulo Rodrigo / Ferroviário

“É mexer o menos possível, porque o tempo é muito curto. Mas claro que a gente vai mudar alguma coisa, para aquilo que a gente idealiza de time. Temos uns jogadores que, devido a situação e os resultados negativos dos últimos jogos, não estão animados até certo ponto. Então a gente vem para reanimar também, botar as coisas no devido lugar, para que eles possam se motivar porque são jogadores de qualidade. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é trabalhar cada dia mais, melhorar a nossa condição. Com certeza, trabalhando forte, as coisas vão mudar”, destacou.

Estreia

O Ferroviário volta a campo pela Série C no sábado (18), contra o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas, em Pelotas. O treinador analisou o próximo adversário do Ferrão, que será sua estreia. O Ferrão é o 12º colocado na Série C com 12 pontos, quatro do G8.

“Eu acho que é mais um jogo. Essa competição não tem moleza, seja jogando em casa ou jogando fora. É um jogo difícil, em um ambiente difícil também. A temperatura também é diferente, o frio, mas acho que a gente tem que encarar. A nossa vida é sempre de desafios. Quando a bola rola são 11 contra 11. Focar nesse jogo, que é muito importante e precisamos ter um bom resultado”, finalizou.