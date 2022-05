Ferroviário anuncia saída de dois jogadores

Em franca recuperação na Série C do Campeonato Brasileiro após duas vitórias seguidas, o informou na tarde desta segunda-feira (2), a saída de dois jogadores: os volantes Lucas Gonçalves e Valderrama. O time coral publicou curta nota, sem dar detalhes sobre as saídas deles.

O Ferroviário Atlético Clube, através de seu departamento de futebol, comunica sobre a saída dos volantes Lucas Gonçalves e Valderrama. O Tubarão da Barra agradece pelo empenho defendendo o manto coral e deseja sucesso pela continuidade na carreira dos jogadores citados".

Anunciados



Os dois volantes já foram anunciados por outros clubes. Lucas foi para o Grêmio Anápolis e Valderrama para o Altos/PI.

No Ferrão, Lucas fez 5 jogos, enquanto Valderrama se destacou mais: em 17 jogos, foram 3 gols e uma assistência.



Tabela e próximo jogo

O Ferrão tem 6 pontos na Série C do Brasileiro e está em 10º, um ponto do G-8. Após vencer o Botafogo/PB no Elzir Cabral por 1 a 0 no último domingo, o Peixe enfrenta o São José/RS, também no Elzir Cabral, no sábado (7), às 15 horas.