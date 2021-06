Ferroviário anuncia saída de atacante Wesley após três jogos pela Série C

O Ferroviário oficializou nesta quinta-feira (17) o desligamento do atacante Wesley. Por meio de nota, o clube agradeceu aos serviços do atleta e informou que a decisão foi em comum acordo.

"O Ferroviário agradece pelo comprometimento no tempo que defendeu o manto coral e deseja sucesso ao jogador na sequência de sua carreira profissional", publicou em trecho do comunicado.

Desde o retorno ao time coral em abril, o jogador participou das três primeiras rodadas da Série C do Brasileiro, sempre como titular do técnico Francisco Diá. A curta passagem foi a segunda na equipe cearense: em 2020, defendeu o time em 10 jogos, com dois gols marcados.

No período da contratação, o presidente do Ferroviário, Newton Filho, se referiu ao atacante como oportunidade de “corrigir um erro do passado”. O vínculo era até dezembro de 2022.

Histórico de polêmicas

O episódio que culminou com a saída de Wesley do Ferroviário em 2020 ocorreu durante disputa da Série C. Na época, o atacante foi desligado devido às acusações do então técnico Marcelo Vilar de uma suposta ameaça de morte a outro atleta do grupo. Nas redes sociais, o jogador negou a situação.

A situação não foi a única polêmica em que esteve presente. Nas categorias de base do Fortaleza, chegou a ser preso, suspeito por envolvimento em homicídio, mas foi considerado inocente. Os problemas indisciplinares também fizeram com que fosse desligado da equipe leonina em 2018.

Revelado no futebol cearense, o jogador tem passagens por Altos-PI e Atibaia-SP. A volta ao Estado ocorreu para participação no Estadual de 2020 como reforço do Pacajus. Com atuações de destaque, defendeu o Ceará no Brasileirão de Aspirante do último ano e se sagrou campeão.