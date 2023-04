Ferroviário anuncia mais dois reforços para a Série D do Brasileiro

O Ferroviário continua se reforçando para a disputa da Série D do Campeonato Brasilero. O Tubarão da Barra anunciou nesta segunda-feira (17), mais dois jogadores: atacante Abner e o lateral-esquerdo Bryan.

O atacante Abner, de 27 anos, atua pelos lados do campo e acumula passagens por Cabofriense/RJ e Madureira/RJ, dentre outros times cariocas, ganhando destaque com a camisa do Falcon/SE no ano passado. Nesta temporada, defendeu o Sergipe/SE no Campeonato Estadual e Copa do Nordeste.

Já Bryan, de 25 anos, também joga no meio-campo e estava no Comercial/SP antes de acertar com o Ferrão. Ele acumula passagens por Beira-Mar/POR. Paulista/SP, Botafogo/SP, Chapecoense/SC e Flamengo/RJ (base).

Quatro reforços



Com a chegada deles, já são 4 reforços para a disputa do campeonato brasileiro. Anteriormente, o Ferrão havia anunciado o meia Tarcísio e o atacante Gabryel Martins.

Além da Série D na luta pelo acesso, o Ferrão jogará a Taça Fares Lopes, por uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Pela competição nacional, o time coral estreia no dia 6 de maio, em casa, contra o Fluminense/PI.