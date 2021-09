Ferroviário anuncia maior patrocínio da história do clube por 5 anos

Na véspera do jogo decisivo pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário anunciou, em suas redes sociais, um patrocinador máster por cinco anos. A loja de móveis e eletros Zenir estampará a região central do uniforme da equipe coral. Os valores não foram divulgados.

A parceria com o clube começa a partir deste sábado (25) no duelo entre Ferroviário e Floresta pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, às 17 horas, no Vovozão. O jogo pode marcar a classificação coral para a 2ª Fase do certame e lutar pelo acesso.

MAIOR PATROCÍNIO CORAL

O acerto com a Zenir para estampar a frente dos uniformes de jogo será o maior da história coral. O presidente Newton Filho celebrou o novo patrocínio coral.

Newton Filho Presidente do Ferroviário Hoje celebramos um verdadeiro marco. Não só pelo patrocínio inédito de cinco anos para o nosso clube, mas pela gigantesca visão empresarial da Zenir, abraçando de vez o futebol cearense. O Ferroviário tem uma torcida grande e apaixonada, fiel aos seus parceiros, e, daqui pra frente, só compraremos móveis e eletrodomésticos na Zenir

Leia também Jogada Ceará e Fortaleza anunciam Zenir como novo patrocinador master em conjunto por 5 anos

O diretor de marketing do clube, Chateaubriand Arrais, também enalteceu a parceria: “O Ferroviário é peça importante no crescimento do futebol cearense e a Zenir enxergou isso, graças ao profissionalismo e credibilidade desta gestão, e ao grande alcance na exposição de mídia que o clube tem nacionalmente. Como propriedade comercial e de marketing, tenho certeza absoluta que a Zenir marcou mais um golaço, que se reverberá não só pelos próximos cinco, mas por dezenas de anos”.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte