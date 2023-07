Ferroviário anuncia goleiro Igor Rayan para a sequência da temporada

Na tarde desta quinta-feira (20), o Ferroviário divulgou a contratação do goleiro Igor Rayan, mais uma peça para o setor defensivo do time coral. O arqueiro de 30 anos chega para aprimorar o plantel de Paulinho Kobayashi e acirrar a disputa da posição com o também experiente Douglas Dias.

Revelado pelo Cruzeiro-MG, o jogador vem como uma contratação para asequência do Campeonato Brasileiro e da Taça Fares Lopes, que chega em seus momentos decisivos. Igor aguarda a regularização para poder ficar à disposição do Ferroviário.

VEJA A FICHA TÉCNICA DO ATLETA:

Nome: Igor Rayan de Oliveira Souza

Posição e Idade: Goleiro, 30 anos (31/05/1993)

Clubes: Cruzeiro/MG, América/MG, Pelotas/RS, Tupynambás/MG, Boa Esporte/MG, Operário/MT, Frei Paulistano/SE, Alecrim/RN, Sergipe/SE, Toledo/PR, Ipatinga/MG, Treze/PB e Nacional de Muriaé/MG