Ferroviário anuncia contratação do volante Wilker para a temporada 2024

O Ferroviário anunciou a contratação do volante Wilker. O jogador cearense de 24 anos estava atuando no Caucaia e chega ao Ferrão para as disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série C do Brasileiro em 2024.

Formado nas categorias de base do Fortaleza, Wilker chegou a atuar pela equipe profissional do Tricolor do Pici em uma partida, na temporada 2019. Ele também acumula passagens por Atlético Cearense e Ipatinga, entre outros.

Em 2023, Wilker vestiu a camisa do Caucaia. Com a camisa da equipe, foram 30 jogos disputados na temporada e duas assistências. Ele disputou a Série D, a Copa do Brasil, o Campeonato Cearense, a Copa Fares Lopes e a classificatória da Copa do Nordeste.

FICHA TÉCNICA | WILKER

Nome: José Wilker Nascimento de Souza

Posição: volante

Nascimento: 14/01/1999 (24 anos)

Naturalidade: Fortaleza (CE)

Clubes: Fortaleza/CE, Horizonte/CE, Atlético/CE, Ipatinga/MG e Caucaia/CE