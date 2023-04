Ferroviário anuncia contratação do volante Marconi; saiba detalhes

O Ferroviário anunciou a contratação do volante Marconi para as disputas da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023 e da Taça Fares Lopes. O jogador de 34 anos vestia atualmente a camisa do Capital, clube do Distrito Federal, onde atuava desde o início da temporada. Pela equipe, foram sete jogos disputados.

Esta não será a primeira passagem de Marconi pelo futebol cearense. Entre as temporadas de 2019 e 2021, o volante vestiu a camisa do Floresta. Pela equipe da Vila Manoel Sátiro, o jogador somou 80 jogos e três gols marcados. Após deixar a equipe cearense, ele defendeu o Altos-PI antes de partir para o Capital.

Marconi é o quinto reforço anunciado pelo Ferroviário após as disputas da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense em 2023. No restante da temporada, o Tubarão da Barra disputará a quarta divisão do Campeonato Brasileiro e a Taça Fares Lopes.

FICHA TÉCNICA | MARCONI

Nome: Marconi Ribeiro Souza

Posição: volante

Nascimento: 22/06/1988 (34 anos)

Naturalidade: Teixeira de Freitas (BA)

Altura: 1,75 m

Clubes: Vitória/BA, Skenderbeu/ALB NIA, Anápolis/GO, Bahia de Feira/BA, Águia/PA, Altos/PI, Floresta/CE e Capital/DF.