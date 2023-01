Ferroviário anuncia contratação de volante Vinícius Paulista

O Ferroviário anunciou a contratação do volante Vinícius Paulista. O atleta de 26 anos assina com o clube coral para a temporada de 2023.

A chegada ao Tubarão da Barra ocorreu nesta quinta-feira (13), participando de treino com o elenco. No momento, a equipe aguarda a regularização do jogador.

Na carreira, Vinícius atuou na Ponte Preta e no Desportivo Brasil-SP. Nos últimos anos, esteve no ABC, participando também do acesso do time potiguar à Série B do Brasileiro.

Ficha técnica