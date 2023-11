Ferroviário anuncia contratação de mais dois reforços para a temporada 2024

O Ferroviário anunciou as contratações do meia-atacante Rafael Chorão e do atacante Matheuzinho. O meia tem 35 anos e atuava no Santo André, de São Paulo, enquanto o atacante tem 29 anos e vestia a camisa do São José, do Rio Grande do Sul.

Rafael Chorão, de 35 anos, acumula passagens por equipes como Portuguesa, Bragantino, Botafogo-SP e Santo André. Em 2023, ele vestiu as camisas de São Bento, onde disputou quatro partidas, e Santo André, onde atuou em 11 jogos.

Já Matheuzinho, de 29 anos, já defendeu clubes como Sampaio Corrêa, Londrina, Manaus, Mirassol e Santa Cruz. Na última temporada, ele atuou pelo São José, onde disputou 33 jogos em 2023, sem marcar nenhum gol.

FICHA TÉCNICA | RAFAEL CHORÃO

Nome: Rafael Batista

Posição: meia-atacante

Nascimento: 26/08/1988 (35 anos)

Naturalidade: Americana (SP)

Clubes: Rio Branco-SP, Treze-PB, Portuguesa-SP, Caxias-RS, Bragantino-SP, Água Santa-SP, Botafogo-SP, Operário Ferroviário-PR e Santo André-SP.

FICHA TÉCNICA | MATHEUZINHO

Nome: Matheus da Silva Fortes

Posição: atacante

Nascimento: 30/07/1994 (29 anos)

Naturalidade: Porto Alegre (RS)

Clubes: Sampaio Corrêa-MA, Londrina-PR, Manaus-AM, Mirassol-SP, Brasil-RS, Santa Cruz-PE, Luverdense-MT e São José-RS.