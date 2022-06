Ferroviário perde para Altos-PI fora de casa pela Série C de 2022

O Ferroviário entrou em campo neste domingo (12) pela Série C do Brasileiro de 2022 e foi derrotado. No estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI, foi superado por 1 a 0 para o Altos-PI, pela 10ª rodada.

O time visitante conquistou o resultado positivo com gol de Paulo Rangel, aos 24 minutos do 2º tempo. O centroavante deixou o banco de reservas e marcou com finalização dentro da área, no canto do goleiro.

Assim, a equipe cearense segue fora do G-8 da competição. Com 12 pontos, está na 11ª colocação. É a 3ª derrota consecutiva do Tubarão da Barra, antes perdeu para o Figueirente (1x0) e o Paysandu (1x2).

Com o resultado, o Altos-PI subiu cinco posições e deixou a zona de rebaixamento. O Jacaré tem 10 e está em 14º.

Próxima rodada

O Ferroviário tem um novo desafio pela Série C no sábado (18). No estádio Bento de Freitas, em Pelotas, enfrenta o Brasil-RS. O confronto está marcado para 15h, pela 11ª rodada do torneio.

O clube gaúcho está na lanterna, com seis. Soma uma vitória, três empates e seis derrotas.