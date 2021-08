Ferroviário adota cachorro "pata quente" e elenco festeja ambiente "agradável e feliz"; entenda

O Ferroviário Atlético Clube está de mascote novo na Barra do Ceará. O tubarão, representado nos estádios pelo “Tutuba”, apelido dado pelo torcedor coral, terá a companhia de “xarope”, um cachorrinho que virou xodó entre funcionários, atletas e comissão técnica da equipe cearense.

"A gente viu um cachorrinho novinho tremendo embaixo dos bancos e o Seu Maurício, que corta o gramado, apontou ele. É um cachorro dócil que não estranha ninguém, os meninos da base gostam muito dele, compram ração para ele", afirmou Silas Felício, um dos funcionários do Ferroviário, em entrevista ao Globo Esporte CE.

Desde que chegou à sede do Ferroviário, Xarope foi abraçado pelo grupo de atletas da equipe coral. O zagueiro Vitão ressaltou o ambiente agradável e feliz com a chegada do cachorro.

Vitão Zagueiro do Ferroviário "Abraçamos ele, já chamo ele de covarde, porque ele já aprontou algumas com o pessoal que passa na porta. Ele sempre está aqui no meio e brincamos com ele. Deixa o clima mais agradável e alegre."

O ambiente leve é importante para o Tubarão da Barra. A equipe cearense segue brigando por uma vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário ocupa a 6ª colocação, com 18 pontos, e enfrenta a Tombense, adversário direto na briga pela classificação, no sábado (21), às 15h (de Brasília), no Estádio Elzir Cabral.