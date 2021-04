Ferroviário acerta retorno de atacante Wesley após passagem pelo Ceará

“Corrigir um erro do passado”. Essa foi a frase utilizada pelo presidente do Ferroviário, Newton Filho, ao explicar o retorno do atacante Wesley ‘Pimbinha’. O atleta firmou contrato até dezembro de 2022.

A passagem pelo Tubarão da Barra foi interrompido em 2020, após um desentendimento com parte do elenco e o então técnico Marcelo Vilar. Em novembro, o jogador fechou com o Ceará para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e se destacou.

Após a conquista do título nacional, fez parte da lista de convocados para o time principal. Sob comando de Guto Ferreira, esteve relacionado para os compromissos da atual temporada e participou de uma partida, justamente o revés para o próprio Ferroviário pelo Campeonato Cearense.

Legenda: O atacante Wesley estava defendendo o Ceará desde o fim de 2020 Foto: divulgação / Ceará

“Eu considero o que ocorreu ano passado um grande mal entendido. Desentendimento dentro de campo normal. Acho que estamos corrigindo um erro do ano passado”, concluiu Newton.

Nas redes sociais, o Ferroviário divulgou um vídeo relembrando um dos gol do atacante pela equipe. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias.

Histórico de polêmicas

O episódio que culminou com a saída de Wesley do Ferroviário ocorreu durante disputa da Série C. Na época, o atacante foi desligado devido às acusações do então técnico Marcelo Vilar de uma suposta ameaça de morte a outro atleta do grupo. Nas redes sociais, o jogador negou a situação.

A situação não foi a única polêmica em que esteve presente. Nas categorias de base do Fortaleza, chegou a ser preso, suspeito por envolvimento em homicídio, mas foi considerado inocente. Os problemas indisciplinares também fizeram com que fosse desligado da equipe leonina em 2018.

Revelado no futebol cearense, o jogador tem passagens por Altos-PI e Atibaia-SP. A volta ao Estado ocorreu para participação no Estadual de 2020 como reforço do Pacajus.