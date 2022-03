Ferroviário acerta empréstimo de jogadores para time pernambucano

O Ferroviário comunicou, nesta quarta-feira (9), o empréstimo de dois atletas para o Afogados de Ingazeiras, de Pernambuco. O volante Paulista e o meia Renezinho, que havia acabado de chegar ao Tubarão, foram cedidos para disputar o campeonato estadual.

O time coral está na semifinal do Campeonato Cearense. A equipe perdeu o primeiro jogo do Clássico das Cores. O time enfrentou o Fortaleza, que venceu por 1 a 0, nesta terça-feira. A próxima e decisiva partida será no dia 12 de março, sábado, também na Arena Castelão, às 17h45.

O técnico Paulinho Kobayashi elogiou o grupo após a partida contra o Leão. A vitória adversária com placar mínimo deixa o resultado em aberto e permite que o time coral acredite na classificação para a final.

