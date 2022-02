Ferroviária x Palmeiras: onde assistir, horário, palpites e escalações

A Ferroviária recebe o Palmeiras em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2022. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, às 19 horas.

A Locomotiva é a terceira do Grupo B e soma sete pontos com uma vitória, quatro empates e uma derrota. A equipe está empatada com o São Paulo, que subiu para a vice-liderança e tem um jogo a menos.

O Palmeiras é líder do Grupo C apesar de ter dois jogos atrasados. A equipe soma 10 pontos com três vitórias e um empate. O vice-campeão mundial vem com força máxima para o primeiro desafio após o Mundial de Clubes.

ONDE ASSISTIR

No canal fechado, Premiere exibe a partida. Pelo streaming, o Paulistão Play.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviária: Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi e Breno Lopes; Thomaz, Rafael Luiz, Gegê; Gleyson Caveirão, Orejuela e Bruno Mezenga. Técnico: Elano Blumer

Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Dudu; Gabriel Veron (Wesley). Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Palmeiras

Data e hora: 16/2, às 19 horas

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)