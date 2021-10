Ferroviária x Atlético Cearense pela Série D: confira local, onde assistir, horário e palpites

O Atlético Cearense faz neste domingo (17), às 15h, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), o jogo que pode valer seu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. A Àguia visita a Ferroviária após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, no estádio Domingão, em Horizonte (CE) e chega vivo para o duelo contra a favorita equipe paulista.

Palpite

inter@

Para conquistar o acesso, o Atlético precisa vencer no tempo normal. Em caso de empate, por qualquer quantidade de gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Expectativa

O Atlético vem de eliminação para a Jacuipense/BA na fase preliminar na Copa do Nordeste com a equipe reserva e joga tudo em uma das partidas mais importantes de sua história.

"A expectativa é a melhor possível. Jogamos contra o adversário aqui, tivemos a condição de vencer. Estamos focados, os titulares não jogaram na Copa do Nordeste, e queremos fazer um grande jogo para trazer esse acesso. A conquista seria enorme. Sabemos que não será fácil, mas estamos esperançosos pelo que fizemos até aqui. Não foi fácil e chegamos nesta fase com muito mérito. Estamos brigando por um acesso e tenho fé em Deus que vamos conseguir", declarou o técnico Raimundo Vàgner.

FICHA TÉCNICA

Competição: Série D do Brasileiro - Quartas de Final - Volta

Estádio: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Data: 17 de Outubro de 2021 - 15 horas

Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC Assistentes: Henrique Neu Ribeiro - SC e Helton Nunes - SC Transmissão: TV Brasil Transmissão: TV Brasil