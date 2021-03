Ferroviária vence América de Cali e conquista a Libertadores Feminina

A Ferroviária conquistou pela segunda vez na história o título da Libertadores Feminina. A equipe brasileira derrotou, neste domingo (21), o América de Cali, da Colômbia, por 2 a 1. A final foi disputada no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. A conquista é válida pela temporada de 2020.

A equipe de Araraquara (277 km da capital paulista) já havia levantado a taça em 2015. Na decisão de 2019, foi derrotada pelo Corinthians.

É o 9º título brasileiro na Libertadores Feminina. O São José ganhou em 2011, 2013 e 2014. O Santos foi campeão em 2009 e 2010 e, o Corinthians, em 2017 e 2019.

O jogo

Legenda: A Ferroviária suportou a pressão do América do Cali no segundo tempo e garantiu a vitória Foto: Juan Ignacio Roncoroni / AFP

A Ferroviária foi melhor no primeiro tempo e contou com a ajuda da goleira Tapia Ramírez, que não conseguiu segurar uma cobrança de falta fraca de Sochor, aos 7 minutos. Com mais passe de bola, o time paulista deu a impressão de que ganharia com facilidade, mas cometeu pênalti aos 38. Catalina Usme converteu e empatou.

As colombianas nem tiveram tempo para comemorar e levaram o segundo. Aos 42, Aline Milene bateu bem colocado pênalti sofrido por Lurdinha: 2 a 1.

A Ferroviária recuou e deu espaços para o América nos últimos 45 minutos. A goleira Luciana, a exemplo do da semifinal, diante da Unversidad de Chile, foi destaque com grandes defesas. Colombianas também acertaram duas bolas na trave, a última delas nos acréscimos.